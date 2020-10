(Di venerdì 2 ottobre 2020) Una serata da cardiopalma quella trascorsa dale i suoi tifosi, rimasti con il fiato sospeso durante la lotteria dei calci di rigore contro il Rio Ave, valevole per l’accesso ai gironi di Europa League. Presente allo stadio Carlo, giornalista di fedeche segue da anni la squadra. Durante i calci di rigore, il giornalista si è ripreso mostrando tutta la tensione accumulata e chiedendo a Donnarumma: “Gigio parane uno”. Preghiera esaudita ein Europa per la gioia diche esplode in tribuna stampa.

SkySport : PRELIMINARI EUROPA LEAGUE ? RIO AVE ?? MILAN 2-3 Risultato finale dopo i calci di rigore ? ? #Saelemaekers (51’) ?… - Gazzetta_it : Milan, che faticaccia! Elimina il Rio Ave 11-10 dopo 24 rigori! Ma fino al 120' era fuori... #EuropaLeague - Eurosport_IT : IL MILAN VINCE UNA DELLE PARTITE PIÙ STRANE DI SEMPRE ?????? Dopo il 2-2 dei tempi supplementari (strappati con un r… - zazoomblog : Rio Ave-Milan la reazione di Pellegatti alla vittoria rossonera (VIDEO) - #Ave-Milan #reazione #Pellegatti - forchi_giuseppe : RT @EdoardoMecca1: Rio Ave e Milan stanno ancora tirando calci di rigore. -

Con i partenopei ha solo partecipato al pre-campionato, venendo successivamente prestato al Rio Ave e al Monaco, prima di trasferirsi a luglio 2019 al Benfica per 17 milioni: la sua unica stagione con ...Si va ai rigori a Vila do Conde in Portogallo, dove si sta giocando Rio Ave-Milan, match valido per il passaggio alla fase ai giorni dell'Europa League. Dopo che il secondo tempo era ...