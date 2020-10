Rimborsi abbonamenti Atac: 200.000 le richieste, 15.000 già autorizzate. Tutte le info (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ scaduto il 30 settembre il termine per poter richiedere il rimborso di tutti gli abbonamenti – mensili e annuali Metrebus Roma e Lazio a zone su supporto cartaceo ed elettronico, per gli abbonamenti Giovani e Studenti Metrebus Lazio e per gli abbonamenti mensili Metrebus Roma dematerializzati e acquistati attraverso le app aderenti – non utilizzati a causa del lockdown. “Sono state circa 200 mila le richieste inoltrate al sito Rimborsimetrebuscovid.Atac.roma.it, 15 mila delle quali già autorizzate. Di queste ultime, oltre la metà ha riguardato abbonamenti Metrebus Lazio a zone di studenti, che hanno avuto priorità per favorire l’acquisto del nuovo abbonamento prima della data di rientro a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ scaduto il 30 settembre il termine per poter richiedere il rimborso di tutti gli– mensili e annuali Metrebus Roma e Lazio a zone su supporto cartaceo ed elettronico, per gliGiovani e Studenti Metrebus Lazio e per glimensili Metrebus Roma dematerializzati e acquistati attraverso le app aderenti – non utilizzati a causa del lockdown. “Sono state circa 200 mila leinoltrate al sitometrebuscovid..roma.it, 15 mila delle quali già. Di queste ultime, oltre la metà ha riguardatoMetrebus Lazio a zone di studenti, che hanno avuto priorità per favorire l’acquisto del nuovo abbonamento prima della data di rientro a ...

Il 30 settembre si è concluso il periodo utile per poter chiedere il rimborso degli abbonamenti Atac non utilizzati causa lockdown. Dal 10 agosto, data in cui è stato attivato il sito per inoltrare le ...

