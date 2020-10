Rifiuti, il Comune di Taormina convocherà l'impresa per rivedere i costi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per i costi che leggo nel Pef, la città dovrebbe essere 'oro' e una cicca a terra non si dovrebbe vedere'. Dal prossimo anno, se non ci sarà chiarezza non voterò mai più un Pef senza questi ... Leggi su blogtaormina (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per iche leggo nel Pef, la città dovrebbe essere 'oro' e una cicca a terra non si dovrebbe vedere'. Dal prossimo anno, se non ci sarà chiarezza non voterò mai più un Pef senza questi ...

Comune_Cagliari : Parte dai più piccoli una Cagliari pulita Avviato il progetto didattico di sensibilizzazione sulla corretta raccolt… - lapiazzaweb : Continuano le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela dell’ambiente Comune di Limena - GrossetoNotizie : Rifiuti, il Comune introduce i cassonetti intelligenti: “Obiettivo aumentare la differenziata” - ComuneSDM : ?? | CAM Oggi, fino alle 12, la ricicleria mobile di @amsa_spa sarà in piazza del Municipio. Tre regole: ?? Rispet… - matteo_turri : @carloreggiani @AlfonsoFuggetta @FrancoBassanini senti questa: il comune di Roma ha sanzionato AMA per la raccolta… -