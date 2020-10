Riapertura stadi, importante annuncio del ministro Spadafora (Di venerdì 2 ottobre 2020) Se i dati lo consentiranno dalla seconda metà di ottobre si potrebbe pensare di riaprire a “una piccola quantita’ di pubblico”. E’ l’ipotesi portata avanti dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a margine di una visita alla sede della Fondazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. “Credo che dovremo ancora avere molta prudenza. Non possiamo andare oltre le norme che in questo momento sono in vigore. Credo che forse l’idea sara’ quella, ancora per un’altra settimana, fino al 15 ottobre, di proseguire con queste norme. Poi dobbiamo assolutamente, se i dati ce lo consentiranno, pensare a tutte le discipline e anche a tutte le altre serie che non siano solo la serie A e aprire a una piccola quantita’ di pubblico anche per le altre competizioni, pero’ questo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Se i dati lo consentiranno dalla seconda metà di ottobre si potrebbe pensare di riaprire a “una piccola quantita’ di pubblico”. E’ l’ipotesi portata avanti daldello Sport, Vincenzo, a margine di una visita alla sede della Fondazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. “Credo che dovremo ancora avere molta prudenza. Non possiamo andare oltre le norme che in questo momento sono in vigore. Credo che forse l’idea sara’ quella, ancora per un’altra settimana, fino al 15 ottobre, di proseguire con queste norme. Poi dobbiamo assolutamente, se i dati ce lo consentiranno, pensare a tutte le discipline e anche a tutte le altre serie che non siano solo la serie A e aprire a una piccola quantita’ di pubblico anche per le altre competizioni, pero’ questo ...

