Repubblica | Mancini non convoca giocatori del Napoli per il Covid

Nel riportare i nomi dei convocati per le sfide della Nazionale di ottobre, Repubblica sottolinea l'assenza, in elenco, di calciatori del Napoli (per i contagi o per scelta tecnica?) e scrive che la decisione è stata presa, dal ct, in attesa scrive di verificare i contagi tra le fila degli azzurri, dopo quanto accaduto nel Genoa, ultima avversaria della squadra di Gattuso. Il Grifone, oggi, è arrivato a 19 positivi tra i suoi tesserati. Questo è ciò che scrive il quotidiano nella sua edizione online. "Tre gare in 8 giorni e il ct Roberto Mancini ne convoca 34: tra questi non ci sono giocatori del Napoli, in attesa di verificare gli sviluppi del quadro epidemiologico legato ai casi di positività da Covid-19

Il ct esclude precauzionalmente i giocatori della squadra campana dopo i recenti problemi legati al Covid. Prima chiamata per il portiere Silvestri, tornano ...

Nazionale: Mancini convoca 34 giocatori, prima chiamata per Silvestri

Dopo aver conquistato a settembre una vittoria e un pareggio con Paesi Bassi e Bosnia Erzegovina, quello che sta per iniziare sarà un mese intenso per la Nazionale, che per la prima volta affronta tre ...

