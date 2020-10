Repubblica: Fiorentina, pronto un biennale per Callejon (Di venerdì 2 ottobre 2020) In casa Fiorentina c’è attesa per quello che sarà il futuro di Pezzella. Secondo Repubblica Firenze, il calciatore potrebbe lasciare il club e in questo caso il suo sostituto ideale sarebbe stato individuato in Callejon. L’esterno spagnolo si è svincolato dal Napoli questa estate e potrebbe essere un’ottima occasione. È un giocatore abituato a fare la fase offensiva ma anche quella difensiva. Per lui è pronto un biennale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) In casac’è attesa per quello che sarà il futuro di Pezzella. SecondoFirenze, il calciatore potrebbe lasciare il club e in questo caso il suo sostituto ideale sarebbe stato individuato in. L’esterno spagnolo si è svincolato dal Napoli questa estate e potrebbe essere un’ottima occasione. È un giocatore abituato a fare la fase offensiva ma anche quella difensiva. Per lui èun. L'articolo ilNapolista.

