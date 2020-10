Regione Campania, toto-presidente: Zannini, Oliviero, Raia e Alaia. Tutti in corsa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si apre la partita per la presidenza del Consiglio regionale in Campania. Mario Casillo, consigliere regionale del Pd e più votato alle ultime elezioni, sembra fuori dai giochi. Due casertani ambiscono allo scranno più alto: Giovanni Zannini, primo eletto della lista De Luca presidente, e Gennaro Oliviero del Pd. Zannini potrebbe optare per un posto, come Questore, nell’ufficio di presidenza. A Napoli avrebbe avanzato la richiesta per la presidenza del Consiglio Loredana Raia, seconda degli eletti del Pd. Ma c’è un problema di equilibrio territoriale che potrebbe sconvolgere i piani. Avellino non ha alcun rappresentante in giunta. E dunque la casella di presidente del Consiglio potrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si apre la partita per la presidenza del Consiglio regionale in. Mario Casillo, consigliere regionale del Pd e più votato alle ultime elezioni, sembra fuori dai giochi. Due casertani ambiscono allo scranno più alto: Giovanni, primo eletto della lista De Luca, e Gennarodel Pd.potrebbe optare per un posto, come Questore, nell’ufficio di presidenza. A Napoli avrebbe avanzato la richiesta per la presidenza del Consiglio Loredana, seconda degli eletti del Pd. Ma c’è un problema di equilibrio territoriale che potrebbe sconvolgere i piani. Avellino non ha alcun rappresentante in giunta. E dunque la casella didel Consiglio potrebbe ...

