Record di casi in Campania, mai così tanti. De Luca: “Il 98% è asintomatico” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 392 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania, secondo i dati dell’Unità regionale di crisi. Numeri che segnano una situazione statica rispetto a ieri, solo due in più (leggi qui). Resta il numero più alto sinora. Mai tanti casi in sole 24 ore. Non aumentano però, fortunatamente, in modo esponenziale i ricoveri. Il 98% dei positivi infatti è asintomatico. Lo ha precisato il governatore della Regione Vincenzo De Luca nel consueto appuntamento social del venerdì (leggi qui). “Si tratta di persone che non hanno alcun problema – ha detto -. E abbiamo, rispetto a sei mesi fa, anche un numero molto ridotto di persone in terapia intensiva. Dobbiamo avere atteggiamento di tranquillità, – ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 392 i nuovipositivi al Coronavirus in, secondo i dati dell’Unità regionale di crisi. Numeri che segnano una situazione statica rispetto a ieri, solo due in più (leggi qui). Resta il numero più alto sinora. Maiin sole 24 ore. Non aumentano però, fortunatamente, in modo esponenziale i ricoveri. Il 98% dei positivi infatti è asintomatico. Lo ha precisato il governatore della Regione Vincenzo Denel consueto appuntamento social del venerdì (leggi qui). “Si tratta di persone che non hanno alcun problema – ha detto -. E abbiamo, rispetto a sei mesi fa, anche un numero molto ridotto di persone in terapia intensiva. Dobbiamo avere atteggiamento di tranquillità, – ha ...

