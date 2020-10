Realme 7 e 7 Pro, i nuovi smartphone in Italia dal 7 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) I nuovi smartphone Realme 7 e Realme 7 Pro arriveranno ufficialmente in Italia tra una settimana esatta. Ad annunciarlo è stato lo stesso produttore cinese, con un post pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale. Gli smartphone, annunciati recentemente per il mercato indiano, si preparano ad arrivare anche in Italia per combattere nella fascia media del mercato. Realme 7, nella sua variante con 6 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, potrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi ad un prezzo che si aggira intorno ai 200-230 euro, che salirebbero a 240-270 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Prezzo leggermente più alto per Realme 7 Pro, che potrebbe essere venduto a circa 320 euro. Tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) I7 e7 Pro arriveranno ufficialmente intra una settimana esatta. Ad annunciarlo è stato lo stesso produttore cinese, con un post pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale. Gli, annunciati recentemente per il mercato indiano, si preparano ad arrivare anche inper combattere nella fascia media del mercato.7, nella sua variante con 6 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, potrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi ad un prezzo che si aggira intorno ai 200-230 euro, che salirebbero a 240-270 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Prezzo leggermente più alto per7 Pro, che potrebbe essere venduto a circa 320 euro. Tra le ...

