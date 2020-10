Rapina a mano armata a Pontinia: malvivente incastrato dalle telecamere (e alla fine arriva la confessione) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel corso della serata di ieri, giovedì 1 ottobre 2020, i poliziotti della Questura di Latina hanno concluso una mirata attività investigativa che ha consentito di procedere al fermo di iniziativa nei confronti di M.A. classe ‘99, gravemente indiziato del delitto di Rapina consumata presso l’esercizio commerciale denominato “Sissy Moda” di Pontinia. Rapina a Pontinia: le indagini Le indagini hanno avuto inizio a seguito della Rapina consumata il 29 settembre u.s. in danno del citato esercizio commerciale. Nella circostanza gli operatori della Squadra Volante, intervenuti tempestivamente, hanno accertato che un Rapinatore, con il volto travisato da una mascherina chirurgica e esibendo una pistola che teneva nella cintola, aveva minacciato di morte la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel corso della serata di ieri, giovedì 1 ottobre 2020, i poliziotti della Questura di Latina hanno concluso una mirata attività investigativa che ha consentito di procedere al fermo di iniziativa nei confronti di M.A. classe ‘99, gravemente indiziato del delitto diconsumata presso l’esercizio commerciale denominato “Sissy Moda” di: le indagini Le indagini hanno avuto inizio a seguito dellaconsumata il 29 settembre u.s. in danno del citato esercizio commerciale. Nella circostanza gli operatori della Squadra Volante, intervenuti tempestivamente, hanno accertato che untore, con il volto travisato da una mascherina chirurgica e esibendo una pistola che teneva nella cintola, aveva minacciato di morte la ...

Profilo3Marco : RT @CorriereCitta: Rapina a mano armata a Pontinia: malvivente incastrato dalle telecamere (e alla fine arriva la confessione) https://t.co… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Rapina a mano armata a Pontinia: malvivente incastrato dalle telecamere (e alla fine arriva la confessione) https://t.co… - CorriereCitta : Rapina a mano armata a Pontinia: malvivente incastrato dalle telecamere (e alla fine arriva la confessione) - GianniIglesias : RT @liviozeta67: Condò parla di capolavoro di Prisco, per la lattina di Mönchengladbach. E non di rapina a mano armata. Che imbarazzo...??… - BrunoGiovanni6 : RT @liviozeta67: Condò parla di capolavoro di Prisco, per la lattina di Mönchengladbach. E non di rapina a mano armata. Che imbarazzo...??… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina mano Assolto dopo sei anni dall'accusa di rapina a mano armata a un tir carico di nocciole Tuscia Web Milano, uomo armato al distributore: via col bottino

Rapina a mano armata mercoledì pomeriggio nella stazione di servizio Esso di viale Rubicone, in zona Comasina. Secondo quanto riferito agli agenti dell’Upg da una dipendente del distributore, poco pri ...

Sondrio onora il carabiniere-eroe: intitolata una via al tenente Marco Pittoni

L’ho visto nascere e muovere i primi passi. Il padre era un collega e amico". Si è commosso il presidente dell’Anc, brigadiere in congedo Giovanni Puglisi, ieri nel ricordare il tenente Marco Pittoni, ...

Rapina a mano armata mercoledì pomeriggio nella stazione di servizio Esso di viale Rubicone, in zona Comasina. Secondo quanto riferito agli agenti dell’Upg da una dipendente del distributore, poco pri ...L’ho visto nascere e muovere i primi passi. Il padre era un collega e amico". Si è commosso il presidente dell’Anc, brigadiere in congedo Giovanni Puglisi, ieri nel ricordare il tenente Marco Pittoni, ...