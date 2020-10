Puliamo il Mondo: un’azione di riqualificazione nel centro storico di Eboli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – La XXVIII edizione di Puliamo il Mondo diventa ad Eboli un’importante azione di riqualificazione di una suggestiva area storica della città, nel cuore del centro storico. Un’occasione in cui Legambiente e Comune di Eboli tracceranno un’ulteriore strada tesa al recupero pieno delle aree. L’obiettivo è ripulire un’area nel borgo antico, indicando così anche buone pratiche ai cittadini che già collaborano alla salvaguardia delle aree storiche. «Ringrazio Legambiente, che con questa iniziativa ci affianca in un’azione di recupero dell’intera area storica della città che rimane una nostra priorità – ha detto il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – La XXVIII edizione diildiventa adun’importante azione didi una suggestiva area storica della città, nel cuore del. Un’occasione in cui Legambiente e Comune ditracceranno un’ulteriore strada tesa al recupero pieno delle aree. L’obiettivo è ripulire un’area nel borgo antico, indicando così anche buone pratiche ai cittadini che già collaborano alla salvaguardia delle aree storiche. «Ringrazio Legambiente, che con questa iniziativa ci affianca in un’azione di recupero dell’intera area storica della città che rimane una nostra priorità – ha detto il ...

gazzettadilucca : Cappellino, sacchi, rastrello, guanti e tanta determinazione - isNews_it : Il coronavirus non ferma l’impegno per l’ambiente: torna ‘Puliamo il mondo’ - - Primonumero : ‘Puliamo il mondo’, prosegue l’iniziativa di Legambiente. Gli appuntamenti in Molise - CSVSalerno : Sabato 3 e 10 ottobre 2020 a Eboli, in vico Barbacani I e II, due giornate dedicate alla cura del territorio e dell… - Quot_Molise : Puliamo il Mondo 2020, continua l’impegno dei volontari in Molise | -