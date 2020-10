Puglia: Conte a Emiliano, 'pugliesi hanno creduto in lei, conti su governo' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Rivolgo i migliori auguri al presidente Emiliano: la comunità pugliese ha creduto in lei, può contare sul governo e avendo conosciuto il suo operato so che il governo potrà contare sulla sua leale collaborazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari. Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Rivolgo i migliori auguri al presidente: la comunità pugliese hain lei, può contare sule avendo conosciuto il suo operato so che ilpotrà contare sulla sua leale collaborazione". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari.

la comunità pugliese ha creduto in lei, può contare sul governo e avendo conosciuto il suo operato so che il governo potrà contare sulla sua leale collaborazione". Lo ha detto il premier Giuseppe ...

Bari, il premier Conte alla Fiera del Levante: "Da qui riparte l'Italia e se il Sud cresce torneremo una potenza"

Il presidente della Regione Puglia, Emiliano, ha sollecitato il governo ad assicurare "pari opportunità fra cittadini del Sud e del Nord". Per ...

