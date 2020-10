Psd’Az paga l’alleanza con la Lega | è fuori dall’European free alliance

Leggi su dire

(Di venerdì 2 ottobre 2020) CAGLIARI – Da ieri il Partito sardo d’azione non fa più parte dell’Alleanza libera europea, l’organizzazione politica che raggruppa i movimenti indipendentisti di tutta Europa fondata nel 1981. A comunicare l’espulsione, con effetto immediato, del più antico partito sardo è stata la presidente dell’Efa (European free alliance, ndr) Lorena Lopez de Lacalle, al termine dell’assemblea generale in videoconferenza. Nella comunicazione, giunta alla segreteria del Psd’Az, non vengono spiegate le motivazioni della decisione, che però sono facilmente riconducibili all’alleanza dei sardisti con la Lega, che alle elezioni politiche del 2018 aveva consentito all’attuale presidente della Regione e segretario dei Quattro Mori, Christian Solinas, di approdare in Senato. Il patto dei sardisti con il Carroccio era finito da subito sotto la lente dei vertici del partito europeo, che avevano poi deciso, nella primavera del 2018, di sospendere il Psd’Az, contestando proprio una violazione delle regole statutarie che vietano la collaborazione con movimenti razzisti e xenofobi. Ieri la decisone che tramuta la sospensione in espulsione dopo quasi quarant’anni di percorso comune.