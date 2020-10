Proroga stato d'emergenza, occhio alle mascherine tarocche. L'allarme di Assosistema (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Il governo sta lavorando sulla Proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Occorrerà, però, tenere alta l'attenzione anche su ciò che consegue a questa decisione". A dichiararlo il Presidente della sezione Safety di Assosistema Confindustria*, Claudio Galbiati. Tra le conseguenze "il Prorogarsi della possibilità dell'immissione nel mercato italiano di materiale e dispositivi di protezione individuale privi della marcatura CE. Questi prodotti, se non specificatamente approvati, rischiano di non fornire la protezione e funzionalità di un prodotto regolarmente certificato, inoltre si danneggiano i produttori italiani ed europei che attualmente, avendo aumentato fino anche di tre volte la propria produzione, si trovano a concorrere con ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Il governo sta lavorando sulladellodifino al 31 gennaio 2021. Occorrerà, però, tenere alta l'attenzione anche su ciò che consegue a questa decisione". A dichiararlo il Presidente della sezione Safety diConfindustria*, Claudio Galbiati. Tra le conseguenze "ilrsi della possibilità dell'immissione nel mercato italiano di materiale e dispositivi di protezione individuale privi della marcatura CE. Questi prodotti, se non specificatamente approvati, rischiano di non fornire la protezione e funzionalità di un prodotto regolarmente certificato, inoltre si danneggiano i produttori italiani ed europei che attualmente, avendo aumentato fino anche di tre volte la propria produzione, si trovano a concorrere con ...

M5S_Europa : L’aumento dei contagi da #COVID19 ha richiesto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio. Tutti i… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Conte: 'Proporremo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio' @GiuseppeConteIT… - Adnkronos : #Guerra (#Oms): 'Proroga stato d'emergenza scelta politica, non tecnica' - LuigiF97101292 : RT @GiuseppePalma78: Una ulteriore proroga dello stato di emergenza sarebbe illegittima. Articolo a firma mia e di @pbecchi - GattoSi18120606 : RT @magdicristiano: La proroga al 31 gennaio 2021 dello stato d’emergenza non è giustificabile sulla base della realtà sanitaria in Italia.… -