Proroga stato d’emergenza | cosa cambia per lo smart working

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ladellod’emergenza è pronta e con ogni probabilità sarà disposta dal governo dopo aver chiesto l’autorizzazione alle Camere. “Andremo in Parlamento a chiedere ladellodi emergenza fino al 31 gennaio” ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, comunicnado l’intenzione di posticipare di tre mesi e mezzo la scadenza attuale del 15 ottobre. Oltre a tutti gli effetti sulla vita quotidiana e ai poteri straordinari riconosciuti a esecutivo e Regioni, laporta a delle conseguenze anche sul lavoro, in particolare in materia did’emergenza, gli effetti sulloIl ...

Adnkronos : #Guerra (#Oms): 'Proroga stato d'emergenza scelta politica, non tecnica' - M5S_Europa : L’aumento dei contagi da #COVID19 ha richiesto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio. Tutti i… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Conte: 'Proporremo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio' @GiuseppeConteIT… - luca_lammerding : RT @FNmodena: FIRMA ANCHE TU. - FNmodena : FIRMA ANCHE TU. -

Ultime Notizie dalla rete : Proroga stato

(LaPresse) "Se in piazza Pd e centri sociali invece ritengono di far casino, mi dispiace perché non lo merita Catania e non lo merita l'Italia noi stiamo facendo proposte". Così il leader della Lega M ...Altre 22 persone a Niscemi sono risultate positive al coronavirus. Vanno ad aggiungersi ai 16 contagi registrati nei giorni scorsi per un totale di 38 positivi. A determinare il focolaio una festa di ...