Programmi TV di stasera, sabato 3 ottobre 2020. Su Italia1 il film d’animazione «L’era glaciale – In rotta di collisione» (Di sabato 3 ottobre 2020) L'era glaciale - In rotta di collisione Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Terzo appuntamento con Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli. Sulle coppie in gara si accendono nuovamente i riflettori, i tredici concorrenti sono pronti insieme ai loro maestri a cimentarsi in nuove e sorprendenti coreografie. A bordo pista non mancheranno i commenti dei “tribuni”: Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi, i voti della severa giuria formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Tornano come ogni puntata anche gli interventi di Roberta Bruzzone e Alberto Matano. Nello spazio riservato al Ballerino per una notte scenderà in pista Marcella Bella, che si cimenterà in una coreografia realizzata su un medley di brani ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 3 ottobre 2020) L'era- IndiRai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Terzo appuntamento con Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli. Sulle coppie in gara si accendono nuovamente i riflettori, i tredici concorrenti sono pronti insieme ai loro maestri a cimentarsi in nuove e sorprendenti coreografie. A bordo pista non mancheranno i commenti dei “tribuni”: Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi, i voti della severa giuria formata da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Tornano come ogni puntata anche gli interventi di Roberta Bruzzone e Alberto Matano. Nello spazio riservato al Ballerino per una notte scenderà in pista Marcella Bella, che si cimenterà in una coreografia realizzata su un medley di brani ...

11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 2 Ottobre, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programmi… - iamwaiting__ : Purtroppo il #gfvip e tanti altri programmi del generale puntano tutto su questo tipo di cose, gossip. La decenza è… - SpettacoloNews1 : Cosa guardare stasera in TV: i programmi di venerdì 2 ottobre - - infoitcultura : Stasera in tv martedì 29 settembre 2020 | programmi e film | Imma Tataranni | Zero il folle | The War - italiaserait : Stasera in TV 2 Ottobre 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi -