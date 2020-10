Probabili formazioni Milan-Spezia, terza giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Milan-Spezia, match valido per la terza giornata di Serie A 2020/2021. Calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 4 ottobre a San Siro con diretta tv in esclusiva su Sky Sport per questo match che mette di fronte una delle squadre più in forma ma reduce dall’impegno di coppa e la neopromossa che cerca ancora il giusto assetto. Andiamo dunque a scoprire le possibili scelte di formazione per quanto riguarda Pioli e Italiano. QUI Milan – Ibrahimovic ancora fuori per coronavirus, Rebic out per infortunio. A questo punto in attacco dovrebbe giocare Leao recuperato, anche se Colombo resta un’opzione. Brahim Diaz contende a Saelemaekers e Castillejo, favoriti, una maglia ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ledi, match valido per ladi. Calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 4 ottobre a San Siro con diretta tv in esclusiva su Sky Sport per questo match che mette di fronte una delle squadre più in forma ma reduce dall’impegno di coppa e la neopromossa che cerca ancora il giusto assetto. Andiamo dunque a scoprire le possibili scelte di formazione per quanto riguarda Pioli e Italiano. QUI– Ibrahimovic ancora fuori per coronavirus, Rebic out per infortunio. A questo punto in attacco dovrebbe giocare Leao recuperato, anche se Colombo resta un’opzione. Brahim Diaz contende a Saelemaekers e Castillejo, favoriti, una maglia ...

