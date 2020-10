Probabili formazioni Atalanta-Cagliari: terza giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, match della terza giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 4 ottobre nella cornice del Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre in alternativa Sportface.it proverà a farvi vivere le emozioni del lunch match con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. La formazione di Gasperini sfida quella di Di Francesco mentre le news di mercato impazzano all’esterno. Seguitela con noi a partire dalle novità di formazione della vigilia. Atalanta – Ancora out Miranchuk, Pessina, Gollini, Piccini. Muriel favorito su Malinovskyi per una maglia ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 4 ottobre nella cornice del Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre in alternativa Sportface.it proverà a farvi vivere le emozioni del lunch match con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. La formazione di Gasperini sfida quella di Di Francesco mentre le news di mercato impazzano all’esterno. Seguitela con noi a partire dalle novità di formazione della vigilia.– Ancora out Miranchuk, Pessina, Gollini, Piccini. Muriel favorito su Malinovskyi per una maglia ...

