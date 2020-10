Prime Video Ottobre 2020, le novità tra serie tv e film (Di venerdì 2 ottobre 2020) Amazon Prime Video sembra aver capito molto bene che Ottobre è principalmente il mese del terrore pre (e durante) Halloween. In fondo, con l'inizio dell'autunno, le giornate si sono accorciate, le serate - passate molto meno all'aperto e più scure - ci vedono più disposti allo streaming e… il tempo si è guastato con venti da bufera notturni che fanno da tappeto sonoro ideale a lunghe maratone di tensione e paura. Ne scorre molta nel programma del mese di Prime Video. Formato zombie, con la storia della generazione successiva a quella di Rick, Daryl, Michonne e soci in The Walking Dead: World Beyond, e dimensione cinema con i primi 4 film del progetto Welcome to the Blumhouse, una collezione di racconti del terrore contemporanei firmata ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Amazonsembra aver capito molto bene cheè principalmente il mese del terrore pre (e durante) Halloween. In fondo, con l'inizio dell'autunno, le giornate si sono accorciate, le serate - passate molto meno all'aperto e più scure - ci vedono più disposti allo streaming e… il tempo si è guastato con venti da bufera notturni che fanno da tappeto sonoro ideale a lunghe maratone di tensione e paura. Ne scorre molta nel programma del mese di. Formato zombie, con la storia della generazione successiva a quella di Rick, Daryl, Michonne e soci in The Walking Dead: World Beyond, e dimensione cinema con i primi 4del progetto Welcome to the Blumhouse, una collezione di racconti del terrore contemporanei firmata ...

