“Prima ho ucciso lei” Omicidio Daniele e Eleonora | dal killer ogni dettaglio choc | “Quando ho pugnalato lui…”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Un disegno preciso, meticoloso, oltre la dimensione della follia. È quello che emerge nell’ordinanza firmata dal gip del tribunale di Lecce Michele Toriello che ha convalidato il fermo di Antonio De Marco e disposto la custodia del 21enne reo confesso dell’diDe Santis eManta in carcere. Pagine agghiaccianti in cui viene il giudice riporta la ricostruzione dei fatti raccolta da Antonio De Marco.Come in un film, o un libro giallo, la vendetta che agita la mano di Antonio De Marco si fonde con la follia di un piano pensato per mesi. Una condotta amorale che viene fuori da quanto successo il giorno dopo il massacro dei due giovani fidanzati, uccisi per la sola colpa di essere troppo felici. “Sono tornato a casa. Ho dormito fino alla mattina successiva. Mi sono disfatto dei vestiti gettandoli in un bidone del ...