Prezzi benzina, diesel e gpl: avanti coi ribassi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al ribasso deciso ieri da Eni si aggiunge quello analogo di Tamoil. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina la compagnia libica ha ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,397 euro/litro (invariato, compagnie 1,402 pompe bianche 1,383), diesel a 1,267 euro/litro (invariato, compagnie 1,274, pompe bianche 1,248). benzina servito a 1,537 euro/litro (invariato, compagnie 1,583, pompe bianche 1,443), diesel a 1,412 euro/litro (+1 millesimo, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al ribasso deciso ieri da Eni si aggiunge quello analogo di Tamoil. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina la compagnia libica ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Di seguito le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,397 euro/litro (invariato, compagnie 1,402 pompe bianche 1,383),a 1,267 euro/litro (invariato, compagnie 1,274, pompe bianche 1,248).servito a 1,537 euro/litro (invariato, compagnie 1,583, pompe bianche 1,443),a 1,412 euro/litro (+1 millesimo, ...

Prezzi carburanti, ancora calma sulla rete

