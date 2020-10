Previsioni Meteo Novembre, la tendenza stagionale: primi segnali d’inverno a lungo termine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Previsioni Meteo Novembre – Gli aggiornamenti freschi sui parametri teleconnettivi, indicano, in riferimento al prossimo mese di Novembre, un avvio o anche una prima parte, dai risvolti piuttosto intriganti. L’aggiornamento, infatti, conferma quanto già espresso delle indagini precedenti, ossia una certa tendenza degli indici AO e NAO a conquistare valori di neutralità, o solo leggermente negativi, provenendo, per gran parte di questo ottobre , da un collocamento in territorio più dichiaratamente negativo. Sorvoliamo naturalmente sugli approfondimenti tecnici relativi ai due indici, ossia cosa essi indicano nello specifico, rileviamo, invece, più semplicisticamente, che un valore negativo accoppiato, ossia di entrambi gli indici, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020)– Gli aggiornamenti freschi sui parametri teleconnettivi, indicano, in riferimento al prossimo mese di, un avvio o anche una prima parte, dai risvolti piuttosto intriganti. L’aggiornamento, infatti, conferma quanto già espresso delle indagini precedenti, ossia una certadegli indici AO e NAO a conquistare valori di neutralità, o solo leggermente negativi, provenendo, per gran parte di questo ottobre , da un collocamento in territorio più dichiaratamente negativo. Sorvoliamo naturalmente sugli approfondimenti tecnici relativi ai due indici, ossia cosa essi indicano nello specifico, rileviamo, invece, più semplicisticamente, che un valore negativo accoppiato, ossia di entrambi gli indici, ...

andreabettini : Conseguenze della #Brexit: il centro europeo per le previsioni meteo ECMWF deve espandersi e probabilmente non lo f… - Limor_Te : Domani devo lavorare all'aperto. Guardo le previsioni meteo. - marckanza : RT @arpaveneto: #meteo #Veneto #Arpav segui le previsioni meteo di ARPAV?? - umbertosecondo : RT @remeteo: #METEO #WEEKEND: una 'maestosa' #perturbazione abbraccia tutta l'#Europa centro-occidentale Ne consegue tempo fortemente pertu… - umbertosecondo : RT @remeteo: Aggiornamento #Meteo: giornata di maltempo in Appennino con piogge e vento forte, raffiche oltre i 100km/h sul crinale ???? Dett… -