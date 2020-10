Preoccupante situazione per i vaccini antinfluenzali (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un dato certo è che il Covid-19 e l’influenza stagionale si presentano con gli stessi sintomi. È un fatto altrettanto certo che, se un gran numero della popolazione è vaccinata contro la solita febbre che ci colpisce ai primi freddi, coloro che la propongono ugualmente hanno probabilmente contratto il coronavirus. Considerato che questo semplice ragionamento è alla portata di tutti, anche non esperti di pandemie o di politiche sanitarie, ne consegue che molti Stati si sono mossi con tempestività per acquistare il vaccino anti-influenzale nel più alto numero di dosi, così da proteggere gran parte della popolazione. E l’Italia? È pronta? L’interrogazione del Senatore Aimi Il Senatore Enrico Aimi di Forza Italia pubblicò il 30 luglio questo comunicato: «È facilmente prevedibile che, con ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un dato certo è che il Covid-19 e l’influenza stagionale si presentano con gli stessi sintomi. È un fatto altrettanto certo che, se un gran numero della popolazione è vaccinata contro la solita febbre che ci colpisce ai primi freddi, coloro che la propongono ugualmente hanno probabilmente contratto il coronavirus. Considerato che questo semplice ragionamento è alla portata di tutti, anche non esperti di pandemie o di politiche sanitarie, ne consegue che molti Stati si sono mossi con tempestività per acquistare il vaccino anti-influenzale nel più alto numero di dosi, così da proteggere gran parte della popolazione. E l’Italia? È pronta? L’interrogazione del Senatore Aimi Il Senatore Enrico Aimi di Forza Italia pubblicò il 30 luglio questo comunicato: «È facilmente prevedibile che, con ...

