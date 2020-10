Possibile stretta per gli eventi sportivi nel nuovo dpcm (Di sabato 3 ottobre 2020) stretta per gli eventi sportivi nel nuovo dpcm? Il Governo potrebbe chiedere alle Regioni di fare un passo indietro. ROMA – stretta per gli eventi sportivi nel nuovo dpcm? Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Governo potrebbe chiedere un passo indietro alle Regioni sulla presenza delle persone nei Palasport, con i governatori che avevano ampliato la capienza massima al 25%. L’aumento dei contagi registrato nelle ultime ore dovrebbe portare l’esecutivo a rivedere questa decisione e riportare a 200 persone il limite massimo per tutti gli eventi in luoghi chiusi. Resta 1.000 il numero degli spettatori agli eventi all’aperto, come le partite di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020)per glinel? Il Governo potrebbe chiedere alle Regioni di fare un passo indietro. ROMA –per glinel? Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Governo potrebbe chiedere un passo indietro alle Regioni sulla presenza delle persone nei Palasport, con i governatori che avevano ampliato la capienza massima al 25%. L’aumento dei contagi registrato nelle ultime ore dovrebbe portare l’esecutivo a rivedere questa decisione e riportare a 200 persone il limite massimo per tutti gliin luoghi chiusi. Resta 1.000 il numero degli spettatori agliall’aperto, come le partite di ...

