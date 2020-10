Pompeo spiega che Italia e Vaticano sono alleati degli Usa contro la Cina

(Di venerdì 2 ottobre 2020) «Abbiamo una forte intesa con l’sulla risposta alla sfida cinese». Il segretario di Stato Mike, in una intervista al direttore di Repubblica Maurizio Molinari a margine dell’inincon il cardinale Parolin,che in cima all’agenda globale c’è la sfida cinese e su questo l’intesa con il governo Conte è salda. «Siamo concentrati su Huawei»,, «ma, più in generale, i loro investimenti nonprivati perché vengono sovvenzionati dallo Stato. Nondunque transazioni trasparenti, libere e commerciali come tante altre nel mondo bensì vengono eseguite a beneficio esclusivo del loro apparato di sicurezza. ...

