Pompeo negativo al test sul Coronavirus

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA, 02 OTT - Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, appena ripartito da Roma, è risultato negativo al test sul Coronavirus. Il segretario di stato americano Mike Pompeo, giunto oggi a Dubrovnik per ...

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, appena ripartito da Roma, è risultato negativo al test sul Coronavirus. Il segretario di stato americano Mike Pompeo, giunto oggi a ...

Usa, Donald Trump e la First Lady Melania positivi al coronavirus

Il presidente americano Donald Trump e la First Lady Melania sono entrambi positivi al coronavirus, sulla base del test eseguito. Lo twitta lo stesso Trump: "La First Lady ed io siamo risultati positi ...

