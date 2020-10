Pomezia, non solo scuole: presa di mira anche l’isola ecologica, raid nella notte (FOTO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non solo scuole a Pomezia, ora anche l’Isola ecologica è finita nel mirino dei vandali. Stanotte l’ultimo raid: ignoti si sono introdotti nella struttura di Via Cincinnato mettendo tutto a soqquadro. Probabilmente, secondo quanto ricostruito, i malviventi erano a caccia di qualche oggetto magari da rivendere poi in un secondo momento. A quanto sembra non si tratterebbe di un episodio isolato: l’Isola ecologica non sarebbe infatti nuova a questo tipo di “visite” indesiderate come raccolto dalla nostra Redazione. 1 di 6 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non, oral’Isolaè finita nel mirino dei vandali. Stal’ultimo: ignoti si sono introdottistruttura di Via Cincinnato mettendo tutto a soqquadro. Probabilmente, secondo quanto ricostruito, i malviventi erano a caccia di qualche oggetto magari da rivendere poi in un secondo momento. A quanto sembra non si tratterebbe di un episodio isolato: l’Isolanon sarebbe infatti nuova a questo tipo di “visite” indesiderate come raccolto dalla nostra Redazione. 1 di 6 ...

