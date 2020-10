Pomezia, mensa scolastica: da lunedì 5 ottobre al via il servizio di refezione nelle scuole dell’Infanzia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si comunica che da lunedì 5 ottobre sarà attivo il servizio di refezione scolastica nei quattro plessi della Scuola dell’Infanzia comunale: Maria Immacolata; San Francesco d’Assisi; Sant’Andrea Uberto; Gianni Rodari. L’ingresso dei bambini è previsto per tutti dalle ore 7.30 alle ore 8.45. L’uscita è prevista dalle 12.30 alle 13.30 per il tempo modulare e dalle 15.30 alle 17.30 per il tempo pieno. “Siamo pronti per partire con la mensa scolastica nelle materne comunali – afferma l’Assessore Miriam Delvecchio – Abbiamo studiato le modalità di somministrazione dei pasti con la ditta preposta alla mensa e da lunedì i bambini potranno usufruire di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si comunica che da lunedì 5sarà attivo ildinei quattro plessi della Scuola dell’Infanzia comunale: Maria Immacolata; San Francesco d’Assisi; Sant’Andrea Uberto; Gianni Rodari. L’ingresso dei bambini è previsto per tutti dalle ore 7.30 alle ore 8.45. L’uscita è prevista dalle 12.30 alle 13.30 per il tempo modulare e dalle 15.30 alle 17.30 per il tempo pieno. “Siamo pronti per partire con lamaterne comunali – afferma l’Assessore Miriam Delvecchio – Abbiamo studiato le modalità di somministrazione dei pasti con la ditta preposta allae da lunedì i bambini potranno usufruire di un ...

Nuovo incontro questa mattina tra l’Assessore Miriam Delvecchio, il Dirigente del Settore Servizi Educativi e i Dirigenti scolastici dei plessi di Pomezia e Torvaianica. Oggetto della riunione, il mon ...

Pomezia, mensa scolastica: le assenze per motivi sanitari certificati saranno rimborsate

Pomezia – Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato la riduzione delle rette dovute dalle famiglie per il Servizio di Refezione scolastica in caso di assenze per motivi sanitari certificati. La retta me ...

