Piste ciclabili vuote, traffico impazzito: Roma nel caos, l'ultimo "capolavoro" di Virginia Raggi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le Piste ciclabili disegnate in fretta e furia nei giorni del lockdown? Non sono un problema soltanto per Milano. Queste immagini scattate nel cuore di Roma stanno lì a dimostrarlo: traffico impazzito, code chilometriche, auto che non si muovono di un centimetro. Il tutto, va da sé, a causa della restrizione delle carreggiate per le Piste ciclabili, che sono irrimediabilmente vuote. Un'altro "regalo" firmato Virginia Raggi per una Roma sempre più invivibile. Il sindaco M5s, insomma, prosegue la sua crociata contro chi usa l'automobili.

M5S stronca incentivi benzina-diesel nel 2021. I grillini: no a nuovi fondi per finanziare con l’ecobonus l’acquisto di auto diesel o benzina ...

Pochi parcheggi, spazi di manovra angusti e una via del Casalino che "grazie" alla pista ciclabile, non riesce più a sopportare il traffico di auto, e bus diretti anche a scuola media, liceo e materna ...

