Pioli: "Milan in Europa League? Era il primo obiettivo stagionale" (Di venerdì 2 ottobre 2020) VILA DO CONDE, PORTOGALLO, - " Il gruppo ha delle certezze sia nel gioco che nel modo di lavorare, ma dentro vittorie come queste ci sono delle situazioni che vanno assolutamente migliorate perché noi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) VILA DO CONDE, PORTOGALLO, - " Il gruppo ha delle certezze sia nel gioco che nel modo di lavorare, ma dentro vittorie come queste ci sono delle situazioni che vanno assolutamente migliorate perché noi ...

carlolaudisa : Una maratona incredibile e il #Milan torna in #EuropaLeague dopo 24 rigori. La banda di #Pioli non si ferma più - SkySport : Rio Ave-Milan, Pioli: 'Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale' - Sport_Mediaset : #Pioli: 'Vittoria meritata, nei supplementari ci credevo'. 'Premiato lo sforzo dei ragazzi, sono soddisfatto. Colom… - milansette : Milan ai gironi di Europa League 24 rigori dopo, ma che fatica per Pioli - milaneista : RT @xyz21271663: #Pioli: su Colombo: <A Lorenzo ho dato una pacca sulla spalla, gli ho detto che è merito suo se abbiamo preso il rigore al… -