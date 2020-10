Pillola del giorno dopo, nessun obbligo di ricetta. La Federfarma corregge l’«errore di stampa» (Di venerdì 2 ottobre 2020) nessuna ricetta sarà necessaria per la Norlevo, la pastiglia contraccettiva d’emergenza a base di Levornorgestrel, meglio nota con il nome di “Pillola del giorno dopo”. Il dubbio che fosse tornato obbligatorio il certificato del medico era sorto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Che però ha chiarito l’errore con Federfarma. L’abolizione della ricetta per le donne maggiorenni è stata stabilita nel 2016. Nel documento datato 10 settembre – e pubblicato in Gazzetta il 24 settembre – si legge che il farmaco è «classificato in classe di rimborsabilità C», ovvero a carico ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020)sarà necessaria per la Norlevo, la pastiglia contraccettiva d’emergenza a base di Levornorgestrel, meglio nota con il nome di “del”. Il dubbio che fosse tornato obbligatorio il certificato del medico era sortola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Che però ha chiarito l’con. L’abolizione dellaper le donne maggiorenni è stata stabilita nel 2016. Nel documento datato 10 settembre – e pubblicato in Gazzetta il 24 settembre – si legge che il farmaco è «classificato in classe di rimborsabilità C», ovvero a carico ...

NicolaPorro : Dopo #dpcm e conferenze stampa “venezuelane”, in autunno il #COVID?19 farà esplodere la crisi. Un massacro che alla… - betweenyoulegs : RT @ipofisi: La pillola del giorno dopo torna ad essere sotto ricetta obbligatoria. Ancora una volta ad ogni spiraglio di luce poi vedo che… - Giuliettaeboh : @La_Connie_ A me non solo non aveva prescritto esami del sangue, ma quando è saltato fuori un ipotiroidismo che dov… - Deddinx : @LilyPad_0 @La_Connie_ No ma il mio di medico, quando mi ha prescritto la pillola, mi ha informata degli effetti co… - magcultsaur : RT @ipofisi: La pillola del giorno dopo torna ad essere sotto ricetta obbligatoria. Ancora una volta ad ogni spiraglio di luce poi vedo che… -