(Teleborsa) – Il rimbalzo dell'attività, nel terzo trimestre (+26,4%), sostiene la crescita del PIL Italiano, ma la ripresa per i prossimi mesi è incerta. Lo afferma il Centro studi di Confindustria nell'indagine rapida di ottobre. "La produzione industriale Italiana chiude con un forte rimbalzo il terzo trimestre 2020, dopo la profonda caduta registrata nei due precedenti – spiega il CSC -. Il recupero dell'attività è proseguito in agosto (+1,5%) e, in misura minore, anche in settembre (+0,5%). L'incremento nei mesi estivi è spiegato principalmente dal sostegno della domanda interna, a fronte di una domanda estera che procede in maniera incerta". "La fiducia degli imprenditori manifatturieri mostra qualche segnale positivo"

Ultime Notizie dalla rete : PIL Italia PIL Italia, Confindustria: prospettive meno rosee Il Messaggero Occupazione giù del 2,8%, il turismo vede bruciati decine di migliaia di posti di lavoro, in gran parte donne e under 40

Il turismo, settore che vale il 13% del PIL nazionale, è stato tra i più colpiti dalla ... di impoverire il settore e compromettere le capacità di ripresa. Sebbene gli italiani non abbiano rinunciato ...

(Teleborsa) - Il rimbalzo dell'attività, nel terzo trimestre (+26,4%), sostiene la crescita del PIL italiano, ma la ripresa per i prossimi mesi è incerta. Lo afferma il Centro studi di Confindustria n ...

