Pikmin 3 Deluxe per Nintendo Switch in un nuovo trailer che ci spiega 'cosa sono i Pikmin' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer tutto dedicato al mondo di Pikmin 3 Deluxe in arrivo su Nintendo Switch. Il trailer dura circa 3 minuti ed è una sorta di vademecum che ci spiega a tutti gli effetti cosa sono i Pikmin.Questa nuova versione del gioco, originariamente lanciata per Wii U nel 2013, includerà la modalità cooperativa per 2 giocatori e presenterà anche un nuovissimo prologo con gli eroi Olimar e Louie dei primi due titoli Pikmin. Altri miglioramenti includono un sistema di mira con blocco potenziato, diversi livelli di difficoltà e una nuova Piklopedia che include voci ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020)ha pubblicato untutto dedicato al mondo diin arrivo su. Ildura circa 3 minuti ed è una sorta di vademecum che cia tutti gli effetti.Questa nuova versione del gioco, originariamente lanciata per Wii U nel 2013, includerà la modalità cooperativa per 2 giocatori e presenterà anche un nuovissimo prologo con gli eroi Olimar e Louie dei primi due titoli. Altri miglioramenti includono un sistema di mira con blocco potenziato, diversi livelli di difficoltà e una nuova Piklopedia che include voci ...

Il battle royale celebrativo a tema Mario è ora disponibile per i giocatori abbonami a Nintendo Switch Online.

