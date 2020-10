Pier Paolo Sileri | No al coprifuoco per bar e ristoranti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “I casi sono destinati a salire per la stagione fredda, non è da escludere l’obbligo di mascherina in tutta Italia e sugli stadi si potrebbe anche tornare indietro”. Il viceministroa colloquio con HuffPost dopo l’uscita dei nuovi dati sui contagi da Covid-19 spiega che la situazione è sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia, soprattutto con i dispositivi di protezione individuale. Il vaccino “lo avremo nel 2021 inoltrato, intanto è importante farsi quello per l’influenza stagionale”. In leggero calo la curva epidemica in Italia, con un aumento dei tamponi. Come dobbiamo interpretare questi dati?Direi che tutto sommato il dato è stabile. Vediamo nei prossimi giorni, ma l’incremento è sempre lento. La situazione ...