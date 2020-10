Piano di Antonio De Marco: «15 minuti di tortura, 30 di pulizia» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una situazione che era già emersa nelle prime indagini e che, adesso, traccia dei contorni ancora meglio delineati rispetto a quello che è accaduto a Lecce, con il Piano di Antonio De Marco scritto tutto sui bigliettini che aveva portato con sé e che sarebbe stato ancora più efferato dello stesso duplice omicidio commesso ai danni di Daniele De Santis e di Eleonora Manta, se si fosse attenuto al copione. LEGGI ANCHE > I compagni di studio di Antonio De Marco dicono che rideva al momento dell’arresto Piano di Antonio De Marco, cosa aveva preparato Nei bigliettini, non solo quelli che sono stati persi dal 21enne studente di scienze infermieristiche che ha confessato il doppio delitto, emergono tutti i dettagli ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una situazione che era già emersa nelle prime indagini e che, adesso, traccia dei contorni ancora meglio delineati rispetto a quello che è accaduto a Lecce, con ildiDescritto tutto sui bigliettini che aveva portato con sé e che sarebbe stato ancora più efferato dello stesso duplice omicidio commesso ai danni di Daniele De Santis e di Eleonora Manta, se si fosse attenuto al copione. LEGGI ANCHE > I compagni di studio diDedicono che rideva al momento dell’arrestodiDe, cosa aveva preparato Nei bigliettini, non solo quelli che sono stati persi dal 21enne studente di scienze infermieristiche che ha confessato il doppio delitto, emergono tutti i dettagli ...

neXtquotidiano : I bigliettini di Antonio De Marco con il piano per uccidere Eleonora Manta e Daniele De Santis - giornalettismo : Non solo indicazioni sul tempo da dedicare a ogni gesto, ma anche le varie azioni: mettere l'acqua a bollire, slacc… - clikservernet : I bigliettini di Antonio De Marco con il piano per uccidere Eleonora Manta e Daniele De Santis - Noovyis : (I bigliettini di Antonio De Marco con il piano per uccidere Eleonora Manta e Daniele De Santis) Playhitmusic -… - Today_it : 'Legarli, torturarli, ucciderli': il piano di Antonio De Marco per Eleonora Manta e Daniele De Santis -