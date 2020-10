Persone transgender: farmaci ormonali per il processo di transizione gratuiti in Italia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Transessualità, omosessualità, bisessualità: domande e risposte sfoglia la gallery Un passo in avanti per le Persone transgender. Chi vuole cambiare sesso con l’intervento chirurgico ora a avrà a disposizione gratuitamente i farmaci ormonali per la transizione di genere: «Si mette fine a un’epoca di arbitrarietà nella somministrazione di questi farmaci vitali e si rinforza un principio di parità e di rispetto delle Persone che ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 ottobre 2020) Transessualità, omosessualità, bisessualità: domande e risposte sfoglia la gallery Un passo in avanti per le. Chi vuole cambiare sesso con l’intervento chirurgico ora a avrà a disposizione gratuitamente iper ladi genere: «Si mette fine a un’epoca di arbitrarietà nella somministrazione di questivitali e si rinforza un principio di parità e di rispetto delleche ...

ShooterHatesYou : Super contento dell'inserimento in Gazzetta delle determine dell'Agenzia del Farmaco, che mettono a carico del serv… - 15power_less : RT @ShooterHatesYou: Super contento dell'inserimento in Gazzetta delle determine dell'Agenzia del Farmaco, che mettono a carico del servizi… - Donutslov3r : RT @autoportante_: ??? DA OGGI GLI ORMONI PER LE PERSONE TRANSGENDER SARANNO MUTUABILI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: a very much needed… - prestia_fabio : RT @VanityFairIt: Una nuova conquista: le persone transgender che abbiano ricevuto una diagnosi di disforia di genere o di incongruenza di… - edibles_rex : RT @autoportante_: ??? DA OGGI GLI ORMONI PER LE PERSONE TRANSGENDER SARANNO MUTUABILI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: a very much needed… -