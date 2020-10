Perché Polonia e Ungheria bloccano il Recovery fund (Di sabato 3 ottobre 2020) Il primo giornale che leggo la mattina è ItaliaOggi. Ve lo consiglio vivamente. È l'unico quotidiano fuori dagli schemi, che se ne fotte di tutto e di tutti. L'unico che, in 60 righe, mi dice che cosa è successo nella vita ... Leggi su italiaoggi (Di sabato 3 ottobre 2020) Il primo giornale che leggo la mattina è ItaliaOggi. Ve lo consiglio vivamente. È l'unico quotidiano fuori dagli schemi, che se ne fotte di tutto e di tutti. L'unico che, in 60 righe, mi dice che cosa è successo nella vita ...

larsevian : feuilly (rossa perchè gli ricorda la polonia E la rivoluzione) - itsbakubro : Allora so che non è periodo per partire e infatti sono molto indecisa. Domani mio padre va in Polonia, dai miei non… - _justsonia : @mylifesmess Sicura?? Perché io ho letto solo per chi arriva da determinati posti, oggi hanno aggiunto Polonia e Tu… - Petiella : RT @ilfoglio_it: In Polonia arrivano i ministri lottatori. Kaczynski sta ridisegnando il governo per placare le lotte dentro alla maggioran… - ilfoglio_it : In Polonia arrivano i ministri lottatori. Kaczynski sta ridisegnando il governo per placare le lotte dentro alla ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Polonia Perché Kaczynski è uscito dall’ombra Il Foglio