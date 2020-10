Per la Cassazione i bitcoin sono "un prodotto finanziario", non solo una moneta (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Cassazione ha stabilito con una sentenza definita “storica” dagli esperti in materia che i bitcoin sono dei prodotti finanziari e quindi disciplinati dal Tuf (Testo Unico sulla Finanza) qualora vengano commesse delle violazioni da chi li utilizza. Chi li vende in modo 'spinto' commette un reato Il caso all'esame della Suprema Corte, innescato da un ricorso contro un provvedimento del Tribunale del Riesame di Milano, riguarda un imputato che aveva promosso ‘in modo spinto' l'acquisto di bitcoin attraverso un suo sito web e aveva venduto la criptovaluta attraverso una piattaforma internazionale che mette in contatto domanda e offerta. Nel ricorso, veniva sostenuto dal suo difensore che “poiché le valute virtuali non sono prodotti di ... Leggi su agi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Laha stabilito con una sentenza definita “storica” dagli esperti in materia che idei prodotti finanziari e quindi disciplinati dal Tuf (Testo Unico sulla Finanza) qualora vengano commesse delle violazioni da chi li utilizza. Chi li vende in modo 'spinto' commette un reato Il caso all'esame della Suprema Corte, innescato da un ricorso contro un provvedimento del Tribunale del Riesame di Milano, riguarda un imputato che aveva promosso ‘in modo spinto' l'acquisto diattraverso un suo sito web e aveva venduto la criptovaluta attraverso una piattaforma internazionale che mette in contatto domanda e offerta. Nel ricorso, veniva sostenuto dal suo difensore che “poiché le valute virtuali nonprodotti di ...

gennaromigliore : Mesi e mesi di fango. Oggi la Cassazione smonta - per la seconda volta in pochi giorni - il vergognoso caso #Open.… - DantiNicola : Quindi il primo grado lo facciamo dalla D'Urso, l'appello da Gerry Scotti e la cassazione dalla De Filippi? Ok che… - ginpretura : Dopo due gradi di giudizio e la Cassazione, il 30 settembre è prevista la sentenza dell’Appello Bis celebrato per l… - Agenzia_Italia : Per la Cassazione i bitcoin sono 'un prodotto finanziario', non solo una moneta - sulsitodisimone : Per la Cassazione i bitcoin sono 'un prodotto finanziario', non solo una moneta -

Ultime Notizie dalla rete : Per Cassazione Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge o nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Martina Rossi, il procuratore generale di Firenze fa ricorso in Cassazione

Impugnata la sentenza della Corte di Appello di Firenze che assolse Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due giovani di Arezzo condannati in primo grado ...

Bitcoin, Cassazione: "Sono prodotti finanziari, disciplinati dal Tuf"

I Bitcoin? Sono dei prodotti finanziari e quindi disciplinati dal Tuf (Testo unico sulla Finanza) qualora vengano commesse delle violazioni da chi ...

Impugnata la sentenza della Corte di Appello di Firenze che assolse Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due giovani di Arezzo condannati in primo grado ...I Bitcoin? Sono dei prodotti finanziari e quindi disciplinati dal Tuf (Testo unico sulla Finanza) qualora vengano commesse delle violazioni da chi ...