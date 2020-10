Pensioni ultime notizie su Ape Sociale e Opzione Donna | le novità di ottobre 2020

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono giorni di grandi cambiamenti per quanto riguarda il capitoloe per voi cerchiamo di fare il punto con ledi. E’ ormai ufficiale che, entro il prossimo anno, si dirà addio alla famosa Quota 100, considerata troppo onerosa per le casse dello Stato. Lesulleci raccontano uno scenario piuttosto ingarbugliato, con tante possibili alternative da prendere in considerazione. Ma cosa dire di Ape, due delle attuali soluzioni per andare in pensione anticipata? Scopriamo insieme lenews al riguardo.su Ape ...