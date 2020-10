Pensieri e parole di Emma Fabini: il ‘dialogo’ tra il padre e la figlia vittima della strage di Corinaldo. “Con i suoi ricordi resterà nella memoria” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Le lacrime cadono e si asciugano; tuttavia, pur essendo inutili, la gente continua a piangere lo stesso”. Pensiero e parole di una ragazzina di 13 anni trascritti un anno prima di morire nel suo diario personale e scoperti, postumi, dai suoi genitori. Uno scrigno nascosto dentro un cassetto, composto da pagine e pagine di scritti in grado di ricostruire un pezzo della sua personalità e di una innata fantasia. La 13enne era Emma Fabini, una delle 6 vittime della strage di Corinaldo alla discoteca Lanterna Azzurra avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018. Una tragedia immane che Fazio Fabini e Angela Tempesta stanno cercando di esorcizzare attraverso la riscoperta di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Le lacrime cadono e si asciugano; tuttavia, pur essendo inutili, la gente continua a piangere lo stesso”. Pensiero edi una ragazzina di 13 anni trascritti un anno prima di morire nel suo diario personale e scoperti, postumi, daigenitori. Uno scrigno nascosto dentro un cassetto, composto da pagine e pagine di scritti in grado di ricostruire un pezzosua personalità e di una innata fantasia. La 13enne era, una delle 6 vittimedialla discoteca Lanterna Azzurra avvenutanotte tra il 7 e l’8 dicembre 2018. Una tragedia immane che Fazioe Angela Tempesta stanno cercando di esorcizzare attraverso la riscoperta di una ...

