"Pensi solo alle scarpe di Gucci". ​Perché lady Bonolis è (ancora) sotto attacco

Carlo Lanna ancora critiche pungenti per Sonia Bruganelli, e ora è sotto attacco per un selfie che ha pubblicato di recente sui social Il mondo dei social network è proprio impetuoso con Sonia Bruganelli. L'imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, da tempo, su Instagram è bersagliata in ogni modo possibile dai fan e anche e soprattutto dagli hater. lady Bonolis che utilizza il network per condividere le sue passioni e una parte del suo mondo, quasi sempre finisce nella bufera per una foto o per un commento di troppo. Da mesi, oramai, il suo profilo è costantemente sotto attacco. E sono tanti gli esempi. Come le critiche ricevute per una borsa ...

Intervista al conduttore di Una pezza di Lundini, programma rivelazione in questo inizio di stagione Tv. Le intenzioni della trasmissione, la sua idea di comicità, i riferimenti e soprattutto la rispo ...

Citroën C1 JCC+: quando l'esclusività pensa in piccolo. La city car in un raffinato connubio di arte e moda

Lunga 3,46 metri, spinta dai 72 cv erogati dal sobrio ed efficiente 3 cilindri Vti 1.0 a benzina rispettoso delle normative Euro 6 e disponibile solo con carrozzeria a 5 porte, la nuova ...

