Pediatria, Bambino Gesù: gli effetti positivi della mindfulness sui bambini con ADHD (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una migliore capacità di attenzione e concentrazione nei bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) grazie alla mindfulness, una forma di meditazione orientata alla consapevolezza di sé. E’ il risultato dello studio condotto dal gruppo di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Bambino Gesù, guidato dal prof. Stefano Vicari, pubblicato in questi giorni sull’International Journal of Environmental Research and Public Health. LA MEDITAZIONE mindfulness La meditazione mindfulness consiste in un insieme di procedure utili per “allenare” e sviluppare la consapevolezza durante la pratica meditativa con lo scopo di estenderla a ogni aspetto della vita. Negli ultimi ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una migliore capacità di attenzione e concentrazione neicon Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività () grazie alla, una forma di meditazione orientata alla consapevolezza di sé. E’ il risultato dello studio condotto dal gruppo di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza delGesù, guidato dal prof. Stefano Vicari, pubblicato in questi giorni sull’International Journal of Environmental Research and Public Health. LA MEDITAZIONELa meditazioneconsiste in un insieme di procedure utili per “allenare” e sviluppare la consapevolezza durante la pratica meditativa con lo scopo di estenderla a ogni aspettovita. Negli ultimi ...

Radio24_news : La #scuola è un luogo sicuro? Quali sono le regole da seguire? Risponde il prof. Alberto Villani, presidente della… - mybiebear : Quella volta in cui a tirocinio in pediatria mi hanno fatto chiamare il centro antiveleni perché un bambino si era… - ObsoletusH : secondo Andrea Campana, responsabile di Pediatria Multispecialistica dell'Osp. Bambino Gesù, 21 set. : i test con i… - UsuelliMichele : Esiste un tampone “formato bambino” smettiamola con i formati “invasivi” La politica sanitaria si fa anche con l’a… - carlaluglio69 : RT @Fondaz_Veronesi: L’ambiente in cui un bambino cresce può influenzarne la salute negli anni a venire #FUVmagazine #pediatria @migliarese… -

Ultime Notizie dalla rete : Pediatria Bambino Pediatria, Bambino Gesù: gli effetti positivi della mindfulness sui bambini con ADHD Meteo Web Zampa, vaccino importante per bambini

(ANSA) - BARI, 02 OTT - "Vorremmo mandare un messaggio alle famiglie: mai come quest'anno è importante vaccinare i bambini. E' uno scudo". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, in ...

Coronavirus Covid-19: Sip, pubblicate le “Raccomandazioni” per le visite pediatriche

La stagione influenzale è alle porte. Con la pandemia da Covid-19 ancora in corso in molti Paesi europei, la domanda che i genitori si pongono è: "Cosa fare se il mio bambino ha raffreddore, febbre o ...

(ANSA) - BARI, 02 OTT - "Vorremmo mandare un messaggio alle famiglie: mai come quest'anno è importante vaccinare i bambini. E' uno scudo". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, in ...La stagione influenzale è alle porte. Con la pandemia da Covid-19 ancora in corso in molti Paesi europei, la domanda che i genitori si pongono è: "Cosa fare se il mio bambino ha raffreddore, febbre o ...