Parigi, corrono i contagi: la capitale francese rischia un nuovo lockdown

Entro domenica il Ministro della Salute Vèran prenderà una decisione sulle misure da adottare a Parigi, dove l'alto numero di contagi fa temere un nuovo lockdown. Parigi rischia di andare incontro ad un nuovo lockdown. Le possibilità che nella capitale francese si replichi quanto già accaduto nei giorni scorsi a Marsiglia sono alte.

Dominic Thiem, numero 3 del mondo e del seeding, avanza agli ottavi di finale del Roland Garros, terzo Grande Slam della stagione, in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi. Il ...

Roland Garros, Thiem batte Ruud e accede agli ottavi

