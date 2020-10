Parabiago | Milano | | commando con la Porsche assalta il bancomat | perdono la cassaforte

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Hanno agganciato due grosse funi di ferro al, le hanno collegate a un furgone e poi hanno strappato la. Volevano portarsela via ma l'hanno persa per strada. È successo nella notte ...

Ultime Notizie dalla rete : Parabiago Milano

Cinque uomini hanno tentato nella notte di portare via il bancomat della banca UniCredit di via Sant'Ambrogio, a Parabiago (Mi) ...Una banda di ladri la notte tra giovedì e venerdì 2 ottobre ha tentato di rubare una cassaforte di un bancomat a Parabiago, in provincia di Milano ...