Pallanuoto | slitta l’inizio del campionato | si valuta un cambiamento di formula

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Si ferma lain seguito alla positività di Del Basso e Di Patti, che si va ad aggiungere alle già note positività di Lo Cascio, Del Lungo e Di Somma. La FIN di conseguenza ha deciso, in concerto coi club, di farre l’avvio deldi A1 in programma sabato. Nelle prossime settimane si deciderà se cambiare anche ladel(a 13 squadre) che al momento prevede la finale scudetto dopo la lunga stagione regolare, con la possibilità di giocare in alcuni concentramenti oppure di far disputare più giornate di gara nello stesso weekend, con l’intento di limitare gli spostamenti (e comunque con i dovuti test sanitari prepartita).