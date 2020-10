Pallanuoto | il Covid ferma tutto il campionato

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Fermi tutti, nella. Non più un inizio a metà, ma un rinvio completo. Dopo la positività al Coivd da parte del palermitano Lo Cascio e dei bresciani campioni del mondo Del Lungo e Di Somma, ...

Il TeLiMar Palermo , formazione della Serie A1 di pallanuoto conferma la negatività al tampone di tutti i restanti atleti della squadra, dell’intero Staff e ...Il Circolo Canottieri Ortigia pertanto informa che la squadra non partirà oggi per Firenze, dove era prevista la gara contro la Florentia valida per la prima giornata di campionato. Nei prossimi giorn ...