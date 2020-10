Ospedali, corsa contro il tempo per creare 5.500 nuovi posti in terapia intensiva (Di venerdì 2 ottobre 2020) Pronto il bando per avviare i lavori in 457 Ospedali e 176 Asl: «Entro ottobre partono 1.044 interventi», la dote complessiva sale a 11mila letti. Dieci governatori saranno nominati commissari per attuare i piani regionali Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 2 ottobre 2020) Pronto il bando per avviare i lavori in 457e 176 Asl: «Entro ottobre partono 1.044 interventi», la dote complessiva sale a 11mila letti. Dieci governatori saranno nominati commissari per attuare i piani regionali

Ospedali, corsa contro il tempo per creare 5.500 nuovi posti in terapia intensiva

Il maxi-piano per difendere gli ospedali dalla seconda ondata del Covid è pronto a partire: «Stiamo pubblicando un bando super veloce per far partire i lavori con i cantieri che apriranno già a fine ...

Il maxi-piano per difendere gli ospedali dalla seconda ondata del Covid è pronto a partire: «Stiamo pubblicando un bando super veloce per far partire i lavori con i cantieri che apriranno già a fine ...