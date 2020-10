Ospedale Rivoli, Torino: “Sua madre è morta”, ma chiamano la famiglia sbagliata (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dall’Ospedale di Rivoli, a Torino, la comunicazione allarmante: “Sua madre è morta”. Ma al telefono c’era la famiglia sbagliata. I medici avrebbero scambiato la donna con la vicina di letto deceduta. I famigliari contattati insorgono: “Errore gravissimo, presentiamo un reclamo”. Un decesso comunicato per malinteso: è quanto accaduto all’Ospedale di Rivoli, a Torino, dove l’équipe … L'articolo Ospedale Rivoli, Torino: “Sua madre è morta”, ma chiamano la famiglia sbagliata proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dall’di, a, la comunicazione allarmante: “Suaè morta”. Ma al telefono c’era la. I medici avrebbero scambiato la donna con la vicina di letto deceduta. Iri contattati insorgono: “Errore gravissimo, presentiamo un reclamo”. Un decesso comunicato per malinteso: è quanto accaduto all’di, a, dove l’équipe … L'articolo: “Suaè morta”, malaproviene da www.meteoweek.com.

