Oroscopo Paolo Fox domani Sabato 3 Ottobre 2020 | Previsioni Astrali

Leggi su aciclico

(Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Ariete si Lift sente il solo responsabile delle sue azioni e delle sue parole: il parere degli altri conta poco o nulla e a volte lotta da solo contro tutti.II Toro non esita’ è sempre il primo a esporre i propri pensieri, ma poi ascolta pazientemente quello che hanno da dire gli altri. I Gemelli, per quieto vivere ma anche per furbizia, possono aspettare di ascoltare il parere degli altri. Ma poi fanno la valutazione che conviene loro di più. Il Cancro è influenzabile, soprattutto quando è innamorato. Se si sente solo a pensarla in un certo modo, preferisce non parlare e rifletterci su. Il Leone affronta tutti con coraggio, anche nelle discussioni animate. E se si sente attaccato risponde alzando i toni.FoxSagittario La settimana, a parte una ottima forma fisica forse, ...