Opzione donna e Ape social: verso la proroga 2021. Novità, requisiti e domanda (Di venerdì 2 ottobre 2020) Mentre si accendono i dibattiti attorno all’efficacia del meccanismo di pensionamento quota 100 (che terminerà a fine 2021), il Governo sembra intenzionato a prorogare, anche per il 2021, due meccanismi di pensionamento anticipato: stiamo parlando di Opzione donna e Ape social 2021. Due strumenti, diversi tra di loro, ma che hanno l’obiettivo comune quello di derogare ai requisiti ordinari per andare in pensione (pensione di vecchiaia e pensione anticipata). Il differimento ufficiale dovrebbe arrivare con la Manovra Finanziaria 2021. Attenzione però: molto probabilmente il 2021 segnerà la fine dell’Ape social, quindi dal 2022 non ci sarà ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Mentre si accendono i dibattiti attorno all’efficacia del meccanismo di pensionamento quota 100 (che terminerà a fine), il Governo sembra intenzionato are, anche per il, due meccanismi di pensionamento anticipato: stiamo parlando die Ape. Due strumenti, diversi tra di loro, ma che hanno l’obiettivo comune quello di derogare aiordinari per andare in pensione (pensione di vecchiaia e pensione anticipata). Il differimento ufficiale dovrebbe arrivare con la Manovra Finanziaria. Attenzione però: molto probabilmente ilsegnerà la fine dell’Ape, quindi dal 2022 non ci sarà ...

Vediamo quindi nel dettaglio tutte le novità allo studio in merito all’opzione donna e all’Ape social per il 2021. Ecco i requisiti e come accedere al pensionamento in via anticipata. L’opzione donna, ...

Pensioni ultime notizie: facciamo il punto della situazione sul tema previdenziale. Da Quota 100 a Quota 102, passando per le misure del 2021.

